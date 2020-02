Sanremo 2020, la classifica della quarta serata. Share alle stelle, Gassman e Tecla al top

Il Festival di Sanremo, quest’anno, sta riservando davvero moltissimi colpi di scena. I dati televisivi sembrano dar ragione ad Amadeus, il quale ha ottenuto in tutte le puntate uno share superiore al 50% con, in alcune ore della serata, anche picchi di oltre il 60%. In poche parole, un vero successo che con molta probabilità porterà i vertici RAI a confermare il conduttore televisivo anche per il prossimo anno. Ieri, lo share ha toccato il 53%.

Ieri sera è stata stilata la classifica della sala stampa: 1) Diodato 2) Francesco Gabbani 3) Pinguini Tattici Nucleari 4) Le Vibrazioni 5) Piero Pelù 6) Tosca 7) Rancore 8) Elodie 9) Achille Lauro 10) Irene Grandi 11) Anastasio 12) Raphael Gualazzi 13) Paolo Jannacci 14) Rita Pavone 15) Levante 16) Marco Masini 17) Junior Cally 18) Elettra Lamborghini 19) Giordana Angi 20) Michele Zarrillo 21) Enrico Nigiotti 22) Riki 23) Alberto Urso.

Si tratta di una votazione che va quasi a confermare i voti espressi durante le prime tre serate, con i primi dieci tutti in corsa per vincere.

Nella giornata di ieri, inoltre, è stato decretato il vincitore della categoria “Nuove proposte“, ovvero Leo Gassman. Durante la serata dei giovani si è esibita anche Tecla Insolia. La cantante si è esibita sul palco di Sanremo con il brano 8 marzo, una canzone ovviamente dedicata alle donne.

La 16enne è nata a Varese ed ha passato quasi tutta la sua vita a Piombino in provincia di Livorno. Il suo volto, in TV, è comunque già noto. Già da bambina, infatti, la sua voce era molto particolare e parteciò a Pequenos Gigantes, un talent show condotto dall’argentina Belen Rodriguez. Il programma è andato in onda su Canale 5. Oltre a questa importante partecipazione, Tecla si è vista anche nella ficton L’Allieva sulle reti RAI.