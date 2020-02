Sanremo 2020: Simona Molinari, chi è la moglie di Giovanni Luca Zammarchi

Nella data del 6/02/2020, il palcoscenico di Sanremo ha accolto la giovane cantante e partecipante Simona Molinari, l’attuale moglie di Giovanni Luca Zammarchi.

SIMONA A SANREMO – In questa nuova edizione, il Festival di Sanremo ha deciso di rinnovarsi. Una parte dei punti verrà attribuita ad ogni partecipante in seguito ad una cover, a loro scelta, di una canzone scritta ed interpretata durante le edizioni passate (specificatamente prima o durante gli anni ’90). Così, mentre la terza serata del festival si stava svolgendo, è entrata in scena Simona Molinari accompagnata da Raphael Gualazzi. Si sono esibiti in un stupendo duetto dove reinterpretavano con brio la celebre canzone di Mina “E se domani”. Molinari è conosciuta per il suo repertorio che passa dal jazz alla musica classica.

IL MATRIMONIO – Qualche tempo fa, Giovanni Luca Zammarchi chiese la mano della cantante e lei accettò. E così nel mese di settembre del 2019 sono convogliati a nozze, nella chiesa di Santi Nereo e Achilleo a Roma. Tra gli invitati, famigliari e amici di una vita come Amara e Stefano Fresi, ma anche la piccola Anita, la figlia dei neosposi nata nel 2015. Ecco come Simona descrive il felice momento: “A un certo punto ho chiuso gli occhi per fermare nella mia mente la felicità, per trattenerla, per non lasciarla fuggire. Mi sento la donna più ricca del mondo”.

CRESCIUTA CON LA MUSICA – La cantante nacque nel 1983 a Napoli dopodiché con la famiglia si spostò a L’Aquila dove visse per un lungo periodo della sua vita. La sua forte passione per la musica non è una cosa recente in quanto cominciò a studiare canto già all’età di 8 anni. Si diplomò al conservatorio e canta per la prima volta la canzone che segnerà l’inizio della sua carriera, “Egocentrica”.