Sanremo 2021: aspettative alte per i 26 cantanti in gara

Sanremo 2021? Si, non ci siamo dimenticati. Manca sempre meno alla 71esima edizione della kermesse canora tanto attesa da quando, nella scorsa edizione, Bugo abbandonò il palco. Speriamo che in questo 2021 vada tutto liscio.

Quest’anno il Festival si terrà dal 2 al 6 Marzo. Causa covid, negli scorsi mesi, si è sentito tanto parlare circa la realizzazione del Festival con o senza pubblico. Si parlava di navi da crociera e altre fantasiose idee su come gestire il possibile pubblico senza incidenti. Non siamo ancora sicuri di ciò che succederà ma ci reputiamo abbastanza pronti!

Da un primo ascolto dei brani da parte dei giornalisti delle maggiori testate, sembra che le 26 canzoni in gara siano molto forti, con tante novità, poca trap e zero autotune. Si posizionano ai primi posti della classifica di gradimento sicuramente Colapesce e DiMartino con “musica leggerissima”, Willie Peyote con “Mai dire mai”, anche Gaia con “cuore amaro” sembra essere stata apprezzata.

Incerto il gradimento della canzone di Francesca Michielin con Fedez, “Chiamami per nome”, che ha già fatto parlar di sé dopo che Fedez, ha per sbaglio pubblicato un video sulle sue storie instagram rischiando l’espulsione.

Ecco i titoli delle canzoni di Sanremo 2021:

Aiello – Ora (di A. Aiello)

Annalisa – Dieci (di A. Scarrone , D. Simonetta, P. Antonacci, J. Matteo e L. D’Amico)

Arisa – Potevi fare di più (di L. D’Alessio)

Bugo – E invece sì (di Bugo, S. Bertolotti e A. Bonomo)

Colapesce e Dimartino – Musica leggerissima (di Colapesce e Dimartino)

Coma_Cose – Fiamme negli occhi (di F. Zanardelli, F. Mesiano, F. Dalè e C. Frigerio)

Ermal Meta – Un milione di cose da dirti (di E. Meta e R. Cardelli)

Extraliscio feat. Davide Toffolo – Bianca luce nera (di Pacifico e M. Mariani)

Fasma – Parlami (di Fasma)

Francesca Michielin e Fedez – Chiamami per nome (di Mahmood, D. Simonetta, J. Matteo, L. D’Amico, A. Raina, Fedez e F. Michielin)

Francesco Renga – Quando trovo te (di R. Casalino, F. Renga e D. Faini)

Fulminacci – Santa Marinella (di Fulminacci)

Gaia – Cuore amaro (di G. Gozzi, J. Ettorre, D. Dezi e G. Spedicato)

Ghemon – Momento perfetto (di Ghemon, S. Privitera, G. Seccia e D. Raciti)

Gio Evan – Arnica (di G. Giancaspro e F. Catitti)

Irama – La genesi del tuo colore (di Irama, G. Nenna e Dardust)

La Rappresentante di Lista – Amare (di V. Lucchesi , D. Mangiaracina, Dardust e R. Cammarata)

Lo Stato Sociale – Combat Pop (di L. Guenzi, F. Draicchio, E. Roberto, M. Romagnoli, A. Cazzola, J. Ettorre e A. Guidetti)

Madame – Voce (di Madame, Dardust e E. Botta)

Malika Ayane – Ti piaci così (di M. Ayane. Pacifico, A. Flora e R. Rampino)

Maneskin – Zitti e buoni (di D. David, E. Torchio, T. Raggi e V. De Angelis)

Max Gazzè e la Trifluoperanzina Monstery Band – Il farmacista (di M. Gazzè, F. Gazzè e F. De Benedittis)

Noemi – Glicine (di Tattroli, G. Lubrano, F. Fugazza e D. Faini)

Orietta Berti – Quando ti sei innamorato (di C. Esposito, F. Boccia e M. Rettani)

Random – Torno a te (di Random e S. Balice)

Willie Peyote – Mai dire mai (di G. Bruno, D. Bestonzo, C. Cavalieri D’Oro e G. Petrelli)