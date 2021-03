Sanremo 2021, Maneskin: la vita privata dei quattro componenti

Dalla loro partecipazione a X-Factor nel 2017, i Maneskin sono riusciti a riscuotere un gran successo. Con il loro messaggio di libertà in ogni sua sfaccettatura, dalla sessualità, all’amore privo di ogni pregiudizio, hanno portato una ventata di novità.

Nonostante la loro giovane età, Damiano, Ethan, Victoria e Thomas sono approdati al festival. Il gruppo è infatti in gara nel Festival di Sanremo 2021 ed è già finito al centro della polemica. La loro canzone è stata infatti accusata di essere un plagio.

Ma chi sono Damiano, Ethan, Thomas e Victoria? Di seguito qualche chicca sulla loro vita privata.

DAMIANO – Cantante e Frontman dei Maneskin, Damiano David è oramai considerato un sexsimbol. Della vita privata dell’artista si sa ben poco, sebbene si sia spesso parlato di un presunto flirt con Victoria De Angelis. I due componenti della band si sono spesso considerati il King e la Queen, ma nonostante ciò hanno sempre smentito questi rumors. È invece sicura la relazione avuta con Lucrezia Petracca, estranea al mondo dello spettacolo. Attualmente il cantante è single.

VICTORIA – Dalla bellezza nordica con i suoi occhi azzurri ghiaccio e i capelli nordici, la bassista è l’unico componente femminile del gruppo. Dalle origini danesi, Victoria colpisce soprattutto per la sua personalità e per il suo look. Riguardo la sua vita sentimentale, la 21enne ha rivelato di non aver avuto alcuna storia importante, sebbene sia stata insieme ad una ragazza. Riguardo ha questa storia, la De Angelis la considera un’esperienza positiva. Del suo rapporto abbastanza chiacchierato con Damiano, Victoria ha dichiarato: “Abbiamo un rapporto molto intimo, siamo più che fratelli, più che amici, più che ogni cosa”.

THOMAS – Il più giovane della band, il chitarrista è stato spesso al centro dei rumors. Dopo aver postato alcuni scatti in cui si bacia con Damiano, si è iniziato ad ipotizzare un possibile flirt. Dietro quel gesto, però c’è un altro significato: sostegno verso la comunità LGBT. Attualmente anche Thomas Raggi è single.

ETHAN – Batterista dei Maneskin, è cresciuto in una famiglia numerosa. Ethan ha infatti ben otto fratelli, due sorelle lavorano insieme al padre, regista di Roma. Riguardo la vita sentimentale, il ragazzo ha ammesso di volersi concentrare sulla musica: “C’è, come dire, un po’ più di possibilità, e sono attenzioni che fanno piacere. Ma io voglio rimanere concentrato sulla musica. Almeno per un po’”.