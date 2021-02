Sanremo 2021: Naomi Campbell non sarà al Festival

La modella Naomi Campbell avrebbe dovuto prendere parte al Festival di Sanremo nella conduzione di Amadeus. Lo spettacolo avrà inizio martedì 2 marzo. Al posto della nota super modella ci sarà la bravissima attrice italiana Matilde De Angelis.

NAOMI CAMPBELL NON PARTECIPERà AL FESTIVAL DI SANREMO – La ”venere nera” avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo, ma Amadeus ha spiegato che la sua presenza è stata del tutto cancellata in seguito alle nuove restrizioni vigenti in America. Al suo posto ci sarà l’attrice italiana Matilde De Angelis.

LE PAROLE DI AMADEUS – “A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi”.

Ha inoltre spiegato che la sua presenza sarebbe stata importante non tanto per la sua carriera all’insegna della moda, quanto per il suo ruolo in merito all’attivismo benefico contro il razzismo. Matilde De Angelis saprà reggere bene la situazione, la ragazza sta acquisendo man mano sempre più successo in seguito a numeri film che si è trovata a dover interpretare nel 2020.