Sanremo 2022: Amadeus respinge l’idea delle quote rosa

In occasione della Milano Music Week, Amadeus ha spiegato come sarà l’edizione di Sanremo 2022. Il direttore artistico ha respinto l’idea di fare un cast col 50% di donne.

La proposta era stata avanzata da Enzo Mazza, CEO della Federazione Industria Musicale Italiana. Una ricerca condotta da Spotify aveva infatti rilevato che le donne rappresentano solo il 14,1% del totale degli artisti presenti nelle classifiche italiane. Amadeus ha così commentato: “Sarebbe un grave errore scegliere le canzoni in base al sesso dell’artista. Gli interpreti si scelgono in base alla bellezza delle canzoni. Dare quote alle donne è offensivo. La musica è arte e nell’arte non puoi creare zone prestabilite, devi farti guidare dall’onestà”. Il direttore artistico ha poi aggiunto: “Se questa proposta è ritenuta importante dalla discografia, dovrebbe partire da loro. A parte Caterina Caselli, non ricordo donne a capo di case discografiche. È giusto che si parta dalla grande discografia e dalle associazioni musicali”.

Per l’edizione di Sanremo 2022 sono state presentate oltre 300 canzoni. I big in gara saranno annunciati il 15 dicembre in occasione della finale di Sanremo Giovani, la quale non avverrà più nel corso delle serate. Non essendoci più la gara tra i giovani durante il corso del festival, il conduttore promette che il primo big in gara canterà cinque minuti dopo la sigla. Rispetto a Sanremo 2021 la giuria demoscopica è più numerosa e sarà composta da 1000 persone per avere una maggiore rappresentatività.

Il direttore artistico non si è ancora sbilanciato né sugli né su chi lo affiancherà. Tra i numerosi rumors Alessia Marcuzzi come co-conduttrice e Vasco come ospite d’onore. Ancora non si sa se ci saranno ospiti internazionali, la cui presenza è stata impossibile nel 2021 a causa delle restrizioni anti-Covid.

Sanremo 2022 si terrà dal 1 al 5 febbraio. Amadeus ne ha spiegato i due principali obiettivi «Desidero che rispecchi i gusti del pubblico, con le canzoni che vanno radio e nelle classifiche. E che sia un Sanremo normale, dopo un’edizione difficilissima che però ha suscitato grande affetto».