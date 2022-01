Sanremo 2022: cantanti, ospiti, conduttrici e cover

Qualcuno ha detto Sanremo 2022?

Manca sempre meno all’evento annuale che incolla tutti gli italiani alla televisione per 5 serate! Stiamo parlando della Kermesse Sanremese che quest’anno festeggia il suo 72 compleanno e si terrà come di consueto al Teatro Ariston dall’1 al 5 Febbraio.

Sanremo 2022, un evento da non perdere che riunirà 25 cantanti di tutte le generazioni e provenienze in quanto a genere musicale. In gara giovanissimi come Matteo Romano, Sangiovanni e Blanco ma anche leggende della musica italiana come Morandi, Ranieri, Rettore e Iva Zanicchi. Tornano anche al Festival Mahmood, Emma, Irama, Achille Lauro, Elisa, Giusy Ferreri, Le Vibrazioni e molti altri. Quello che è certo è che quest’anno più che mai la competizione è molto alta.

Non mancheranno nuove co-conduttrici con Amadeus e super ospiti ad intrattenere durante la kermesse. Tra gli ospiti del Festival: Checco Zalone, Cremonini, Laura Pausini, Raoul Bova e Luca Argentero, Anna Valle e Lino Guanciale. Non potevano inoltre mancare i vincitori della scorsa edizione, I Måneskin che apriranno la prima serata.

Le co-conduzioni saranno invece affidate in ordine di serata a Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.

Le canzoni in gara a Sanremo 2022

Achille Lauro – “Domenica”

Aka 7even – “Perfetta così”

Ana Mena – “Duecentomila ore”

Dargen D’Amico – “Dove si balla”

Ditonellapiaga con Rettore – “Chimica”

Elisa – “O forse sei tu”

Emma – “Ogni volta è così”

Fabrizio Moro – “Sei tu”

Gianni Morandi – “Apri tutte le porte”

Giovanni Truppi – “Tuo padre, mia madre, Lucia”

Giusy Ferreri – “Miele”

Highsnob e Hu – “Abbi cura di te”

Irama – “Ovunque sarai”

Iva Zanicchi – “Voglio amarti”

La Rappresentante di Lista – “Ciao ciao”

Le Vibrazioni – “Tantissimo”

Mahmood e Blanco – “Brividi”

Massimo Ranieri – “Lettera di là dal mare”

Matteo Romano – “Virale”

Michele Bravi – “Inverno dei fiori”

Noemi – “Ti amo non lo so dire”

Rkomi – “Insuperabile”

Sangiovanni – “Farfalle”

Tananai – “Sesso occasionale”

Yuman – “Ora e qui”

Le cover della quarta serata