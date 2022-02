Sanremo 2022: la classifica della prima serata

Sanremo 2022 è iniziato!

Il primo di febbraio è ufficialmente cominciata la settimana santa, quella del Festival di Sanremo. A giudicare le esibizioni della prima serata sanremese, dei primi 12 cantanti in gara, sarà il voto della sala stampa. Apre le danze Achille Lauro che porta sul palco un’esibizione eseguita con il coro gospel Harlem direttamente da New York; la conclude benedicendosi con l’acqua santa. Siamo pronti a tutto in questo Sanremo 2022 alimentato anche dal Fantasanremo che lascia spazio al divertimento.

Continua la serata con Yuman, Noemi e Gianni Morandi che, dopo aver spoilerato in anteprima la sua canzone per sbaglio, ha finalmente l’occasione di farla sentire al pubblico italiano. Fino ad ora niente di che. Arriva Fiorello a benedire per la terza volta l’Ariston e si continua con La rappresentante di Lista, Michele Bravi e prima del grande Massimo Ranieri, salgono sul palco i vincitori della scorsa edizione, con “Zitti e Buoni” i Måneskin. Prosegue lo spettacolo con il duo più atteso di questa serata, Mahmood e Blanco. Decisamente l’esibizione migliore della serata tra i cantanti in gara.

Battute finali per Ana Mena che porta una canzone in perfetto stile ballata napoletana, Rkomi, Dargen D’amico e Giusy Ferreri.

Ecco la classifica della prima serata del Festival 2022:

1-Mahmood & Blanco, Brividi

2-La rappresentante di lista, Ciao ciao

3-Dargen D’Amico, Dove si balla

4-Gianni Morandi, Apri tutte le porte

5-Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare

6-Noemi, Ti amo non lo so dire

7-Michele Bravi, Inverno dei fiori

8-Rkomi, Insuperabile

9-Achille Lauro, Domenica

10-Giusy Ferreri, Miele

11-Yuman, Ora e qui

12-Ana Mena, Duecentomila ore