Sanremo 2022, la decisione di Amadeus: la lista dei Big si allunga

Sebbene manchino ancora due mesi per l’inizio del Festival di Sanremo, stanno già iniziando ad essere rivelate le prime novità. Per questa nuova edizione, Amadeus, confermato nuovamente al timone della conduzione insieme all’amico Fiorello, ha voluto apportare un’inaspettata modifica: il numero dei Big.

SI ALLUNGA LA LISTA DEI BIG – Per la 72esima edizione del kermesse canora più nota d’Italia, il conduttore ha apportato un’importante novità: ha allungato la lista dei Big che saranno in gara. Ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus, dichiarando: “Fra i big porterò non solo 2 giovani ma tutto il podio”.

Con questa decisione, da 24 si avranno 25 cantanti per quanto riguarda la gara dei Big. Si tratta di una decisione improvvisa e inaspettata per tutti: “È un’idea che ho avuto stamattina, non lo sapevano nemmeno i giovani cantanti“.

Davanti a questa notizia, non resta altro che attendere il 15 dicembre, giorno in cui si svolgerà la finale di Sanremo Giovani. Sul palco del Teatro del Casinò, si esibiranno: Bais, Marina Beltrami, Esseho, Oli?, Matteo Romano, Samia, Tananai, Yuman, Destro, Littamè, Senza_Cri e Vittoria.

Chi saranno quindi i tre cantanti che andranno a sfidarsi con i Big già annunciati nelle ultime settimane? A deciderlo saranno Amadeus e una Commissione musicale. Non resta altro che attendere il 15 dicembre per sapere chi saranno i tre nuovi cantanti in gara per il Festival di Sanremo.