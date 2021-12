Sanremo 2022: annunciati titoli delle canzoni in gara

Durante la finale di Sanremo Giovani sono stati svelati finalmente i titoli delle canzoni di Sanremo 2022. Nel corso della serata Amadeus ha incoronati vincitori del contest dedicato ai giovani esordienti Yuman, Tananai e Matteo Romano. Yuman è arrivato primo in classifica con “Mille Notti”. È arrivato secondo invece Tanai che ha cantato “Esagarata”. Terzo infine Matteo Romano con il brano “Testa e croce”. I tre artisti parteciperanno all’edizione di Sanremo 2022, che si terrà dall’1 al 5 Febbraio.

Nel corso della serata gran parte dell’attenzione è stata dedicata ai Big in gara. Una decina di giorni fa lo stesso Amadeus aveva annunciato i nomi dei concorrenti. Nel corso della serata gli artisti hanno rivelato di persona il titolo dei loro brani. Solo Elisa mancava all’appello, causa positività al covid. L’artista si è comunque collegata da casa via Skype e ha annunciato il titolo della sua canzone: “O forse sei tu”.

Emma ritorna dopo 10 anni in gara con il brano Ogni volta è così, mentre Iva Zanicchi, che di festival ne ha fatti dieci, torna con “Voglio Amarti”. Massimo Ranieri gareggia con “Lettera al di là del mare”, mentre l’immancabile Achille Lauro canterà “Domenica”.

Sono molti i cantanti in gara usciti dai talent. Da Amici troviamo Aka7evn che esordirà con “Perfetta così”, Sangiovanni con “Farfalle” e Irama con “Ovunque sarai”. Da X Factor invece Michele Bravi riparte con il brano “Inverno dei fiori”, Noemi con “Ti amo non lo so dire” e Giusy Ferreri con “Miele”.

Non mancano invece veterani come Gianni Morandi che canterà “Apri tutte le porte” e Fabrizio Moro con la canzone “Sei tu”. La cantante spagnola Ana Mena gareggerà con “Duecentomila ore”, mentre il rapper Rkomi presenterà “Insuperabile”.

La coppia Ditonellapiaga & Donatella Rettore canterà “Chimica” e Mahmood & Blanco proporranno “Brividi”. Terza coppia in gara quella formata da Highsnob & Hu con il brano “Abbi cura di te”.

Giovanni Truppi si presenterà con “Tuo padre, mia madre, Lucia”. La Rappresentante di lista farà il bis con “Ciao, ciao”. Mentre Dargen D’Amico debutterà con “Dove si balla”. Infine, Le Vibrazioni canteranno “Tantissimo”.