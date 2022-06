Sanremo 2023, i fan di Soleil Sorgé la vogliono come co-conduttrice assieme ad Amadeus

Nonostante manchi ancora parecchio tempo alla nuova edizione di Sanremo 2023, Amadeus sta già scoprendo alcune delle sue carte svelando gli ospiti e le persone che lo affiancheranno. Dopo aver annunciato Chiara Ferragni come co-conduttrice per la prima e l’ultima serata del Festival, ecco che spunta almeno sui social il nome di Soleil Sorgé.

Soleil Sorgé sul palco dell’Ariston?

Da quando ha partecipato al Grande Fratello Vip, l’influencer italo-americana è diventata un punto di riferimento per Mediaset. Infatti, la 27enne l’abbiamo vista in parecchi reality, come concorrente ma anche come ospite speciale e opinionista. Proprio per questo motivo, i follower della Sorgé vorrebbero farle fare un salto di qualità e perché no, l’Ariston potrebbe rappresentare una svolta.

I suoi fan più scatenati hanno avanzato la richiesta di vederla come co-conduttrice di Amadeus in una delle serate del Festival, tuttavia, sarà molto difficile farla arrivare fin lì. La Sorgé si è fatta conoscere parecchio ma nel suo curriculum non c’è nulla che potrebbe minimamente avvicinarla all’Ariston.

Amadeus ha altri piani per ora

La richiesta sarebbe arrivata al diretto interessato ma pare che per ora Amadeus non si sia pronunciato ufficialmente sulla questione. Probabilmente il conduttore non lo farà mai e il motivo è sempre lo stesso: non basta aver fatto qualche reality per approdare a Sanremo. Fino a febbraio può accadere di tutto ma pare che per ora Amadeus abbia altri piani.

Per il momento i fan dell’influencer italo-americana possono continuare a sperare anche se le possibilità restano comunque assai remote.