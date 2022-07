Sanremo 2023, scelto l’ospite internazionale? Pronto cachet stellare

Sanremo 2023 sta prendendo via via sempre più forma. Dopo aver confermato Chiara Ferragni come co-conduttrice per la prima e l’ultima serata del Festival, Amadeus è pronto a piazzare un altro incredibile colpo. Il conduttore sarebbe intenzionato a portare sul palco dell’Ariston una celebre pop star di fama mondiale. Vediamo di chi stiamo parlando.

Scelto l’ospite internazionale?

Continuano i preparativi per il Festival che in questi anni ha sfiorato vette di share mai viste prima. Amadeus sempre al timone, vuole di più, vuole affermarsi come migliore conduttore nella storia di Sanremo. Per questo motivo, in questi anni il conduttore ha cercato di riavvicinare le persone al Festival della canzone italiana, soprattutto facendo esibire tante nuove proposte che piacciono ai giovani.

Esperimento riuscito ma Amadeus non ha intenzione di fermarsi qui. Ed ecco che arriva Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale e imprenditrice che lo accompagnerà durante la prima e l’ultima serata. Un cachet stellare che ha sollevato molte polemiche, ma che ha trovato una grande difesa da parte di molti vip come Francesco Facchinetti.

E adesso in molti si chiedono chi chiamerà Amadeus come ospite internazionale. A quanto pare, il conduttore avrebbe puntato Britney Spears, icona degli anni 2000 che ha fatto sognare una generazione di ragazzi e ragazze. La cantante è tornata recentemente al centro del gossip per le sue vicende personali, pertanto questa presunta ospitata potrebbe rappresentare una grande opportunità per rilanciare la sua carriera.

Gli esperti rivelano che i vertici della Rai abbiano già avviato i contatti con i manager. Gli stessi esperti hanno anche rivelato una dura scelta fatta da Amadeus tra Britney e Lady Gaga. Il cachet? Si parla di una somma vicina almeno ai 200.000 euro.