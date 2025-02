Sanremo 2025, il gossip impazza: Tony Effe pronto a una proposta da favola?

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo, in programma dall’11 febbraio 2025, i riflettori non sono puntati solo sulla gara musicale, ma anche sulle indiscrezioni che animano il dietro le quinte della kermesse. Tra i protagonisti delle voci più chiacchierate c’è Tony Effe, questa volta non per contrasti con Fedez, ma per una presunta sorpresa destinata alla sua compagna, Giulia De Lellis.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato attraverso i social di aver ricevuto un’indiscrezione che definisce “assurda”. Secondo una fonte, un artista in gara avrebbe ordinato ben 4mila rose da far recapitare alla sua dolce metà durante la settimana del Festival.

Giulia De Lellis pronta al grande passo?

Il gesto, però, non si esaurirebbe con la spettacolare consegna floreale: dietro ci sarebbe l’intenzione di fare una proposta di matrimonio. Sebbene i nomi non siano stati dichiarati esplicitamente, il pensiero di molti è subito andato al rapper romano e all’influencer, coppia sempre più affiatata.

Durante la manifestazione canora, Tony Effe sarà in gara con il brano Damme ‘na mano, mentre la De Lellis è attesa nella serata cover del DopoFestival. La loro relazione procede a gonfie vele e, di recente, il cantante ha rivelato di convivere con l’ex volto di Uomini e Donne. Anche sui social, dopo un iniziale riserbo, la coppia si è lasciata andare a momenti romantici condivisi con i follower.

L’influencer, tra l’altro, non ha esitato a difendere pubblicamente il compagno in occasione della sua esclusione dall’evento di Capodanno a Roma, dove alcuni testi delle sue canzoni sono stati giudicati inappropriati dagli organizzatori. Non resta che attendere la settimana sanremese per scoprire se il rapper abbia davvero in serbo una proposta da favola, destinata a trasformare il palco dell’Ariston in uno scenario da sogno.