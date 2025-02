Sanremo 2025, la classifica completa: vince Olly, ma i social sono dominati da un altro cantante

Si è da poco conclusa la 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Questa la classifica finale che vede Olly in testa seguito da Lucio Corso e Brunori sas:

1) Olly – Balorda nostalgia

2) Lucio Corsi – Volevo essere un duro

3) Brunori Sas – L’albero delle noci

4) Fedez – Battito

5) Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

6) Giorgia – La cura per me

​7) Achille Lauro – Incoscienti giovani

​8) Francesco Gabbani – Viva la vita

​9) Irama – Lentamente

​10) Coma_Cose – Cuoricini

​11) Bresh – La tana del granchio

​12) Elodie – Dimenticarsi alle 7

​13) Noemi – Se t’innamori muori

​14) The Kolors – Tu con chi fai l’amore

​15) Rocco Hunt – Mille vote ancora

​16) Willie Peyote – Grazie ma no grazie

​17) Sarah Toscano – Amarcord

​18) Shablo ft. Guè, Joshua, Tormento – La mia parola

​19) Rose Villain – Fuorilegge

​20) Joan Thiele – Eco

​21) Francesca Michielin – Fango in Paradiso

​22) Modà – Non ti dimentico

​23) Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore

​24) Serena Brancale – Anema e core

​25) Tony Effe – Damme ‘na mano

​26) Gaia – Chiamo io, chiami tu

​27) Clara – Febbre

​28) Rkomi – Il ritmo delle cose

​29) Marcella Bella – Pelle diamante

OLLY VINCE LA 75ESIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL DI SANREMO, SUL PODIO CORSI E BRUNORI SAS. A DOMINARE I SOCIAL NESSUNO DEI TRE, VINCE IN MANIERA INDISCUSSA FEDEZ

A rivelarlo è il portale FanPage.it, che scrive: “Stando ai numeri però è Fedez che domina i social. La sua nuova strategia, testa bassa e pochi post (appena una decina) ha funzionato. Chi ha guadagnato più follower è però il vincitore del Festival Olly, seguito da Lucio Corsi, underdog e anomalia di questa edizione, che ha scavalcato con passo leggero tutti i favoriti”.

Nella classifica generale Fedez non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione ma a livello personale è riuscito a riconquistare, con la sua canzone, un’importante fetta di pubblico che aveva smarrito dopo le vicende extra canore.