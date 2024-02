Sanremo 2025, un napoletano come erede di Amadeus? Il nome sta impazzando sui social

In queste ore si sta concludendo la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Sarà l’ultimo per Amadeus, con il conduttore che ha già anticipato che non ha intenzione di ritornare sul palco dell’Ariston il prossimo anno e prendersi una pausa dal programma televisivo più amato dagli italiani.

Potrebbe anche ripensarci, ma al momento tutte le strade sembrano portare ad una separazione. Ma, chi potrebbe essere il nome del nuovo conduttore per il prossimo Festival della canzone italiana?

UN NAPOLETANO COME CONDUTTORE DEL FESTIVAL DI SANREMO DEL PROSSIMO ANNO?

Gli indizi, al momento, porterebbero ad un napoletano molto amato in TV e già in Rai: Stefano De Martino. Alcuni ritengono sia una scommessa e non ancora pronto per un palcoscenico del genere. Tuttavia potrebbe essere proprio lui il grande sostituto del conduttore.

Un altro nome che sta circolando in queste ore è quello di Alessandro Cattelan. L’ex ‘pupillo’ di SKY sarebbe un altro nome gettonato per la conduzione del Festival di Sanremo del prossimo anno.