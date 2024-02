Sanremo, Arisa e Paola Iezzi scintille? Le segnalazioni

Un retroscena sul timore di un potenziale scontro dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024 è emerso recentemente dal sito Dagospia. Le protagoniste di questa possibile situazione sono Arisa e Paola Iezzi del duo Paola e Chiara, già coinvolte in una polemica che ha infiammato i social durante il Pride di Roma.

La vicenda

La vicenda risale a giugno scorso, quando Paola Iezzi criticò le dichiarazioni di Arisa su Giorgia Meloni e la comunità LGBTQ+ in relazione al Pride di Roma. Arisa, successivamente, rifiutò di partecipare all’evento a causa degli insulti ricevuti. La replica di Arisa fu vigorosa: “Se mi incontri per strada non mi salutare, perché a me l’ipocrisia mi fa schifo, la gente ipocrita mi fa schifo, perché io lavoro veramente per la comunità LGBTQ+. Ah bella, hai quasi 50 anni e ancora non hai imparato a vivere”, rispose in un video sui social, concludendo con un gesto sconveniente verso Paola.

Nuova lite in vista?

Giuseppe Candela e Alberto Dandolo, facendo riferimento a questi eventi passati, hanno indicato la possibilità di un incontro tra le due cantanti nelle prossime ore, dato che entrambe parteciperanno alla quarta serata del Festival. Paola Iezzi condurrà PrimaFestival insieme alla sorella, mentre Arisa si esibirà in piazza Colombo sul palco Suzuki.

“Ricordate la polemica a distanza per il Pride di Roma tra Paola Iezzi e Arisa con tanto di dito medio di quest’ultima? C’è chi assicura che venerdì si cercherà con molta attenzione di evitare un incontro dietro le quinte tra le due cantanti”, si legge: “Paola conduce con sua sorella PrimaFestival e venerdì affiancheranno nella serata duetti i Ricchi e Poveri, a pochi metri si esibirà in piazza Colombo dal palco Suzuki Rosalba Pippa per tutti Arisa. Meglio non rischiare una nuova lite“.