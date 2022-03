Sanremo, Blanco confessa: “Sono scaramantico, quando sono con Mahmood ci diamo un bacio sulla guancia”

Dopo il trionfo a Sanremo con il brano Brividi, il successo di Mahmood e Blanco è aumentato vertiginosamente. I due attualmente si stanno concentrando per la preparazione dell’Eurovision Song Contest che si terrà tra un mese a Torino. Un’occasione più unica che rara per farsi conoscere meglio anche all’estero.

Scaramanzia e aspettative per l’Eurovision

Intervistato a Piedi X Terra, format di DAZN, Blanco ha rivelato con quale spirito affronterà l’Eurovision. Il giovane ha dichiarato che lui e Mahmood non andranno lì necessariamente per vincere ma per portare su un palco importante la loro musica e farsi conoscere. Il vincitore di Sanremo ha poi confessato di essere un po’ scaramantico, pertanto ci sono piccoli gesti che ripete prima di salire sul palco.

“Non partiamo con l’idea di vincere, non andiamo con quell’obiettivo. È una grandissima occasione per far conoscere la nostra musica anche fuori dall’Italia e ci saranno super artisti ed è figo il fatto di potersi confrontare con loro. Se sono tipo scaramantico? Io bacio una croce che mi hanno regalato i miei genitori, è una cosa di famiglia che regalano sempre al diciottesimo. È passata da mio nonno a mio papà e da mio papà a me. Quando sono con Ale ci diamo un bacio sulla guancia e ci carichiamo a vicenda“ ha confessato.

La convivenza con il suo personaggio

Com’è convivere con il personaggio costruito? Com’è convivere con Blanco? Da un lato c’è lui, ma dall’altro c’è la vita vera, c’è Riccardo. Nonostante questo, il ragazzo sa compensare i suoi due lati e il mix che ne esce fuori è sicuramente esplosivo.

“La mia convivenza con il personaggio ‘Blanco’? Blanco rappresenta il mio lato estremo. Ma, in fondo, sono la stessa cosa. Da un lato, c’è Riccardo, una persona anche debole sotto diversi punti di vista, dall’altro, Blanco, la versione un po’ pazza, estrema in tanti aspetti” ha concluso il giovane cantante.