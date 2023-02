Questa sera andrà in onda la tanto amata serata dedicata ai duetti di Sanremo. Tuttavia, nel corso di queste ultime ore sta girando una notizia che ha dell’incredibile: dall’anno prossimo il Festival potrebbe non essere più competenza della Rai. Ecco cosa è accaduto e perché si sta diffondendo questa voce.

La notizia lanciata da Striscia La Notizia

Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo, ha risposto ad alcune domande di Pinuccio, inviato di Striscia La Notizia. “È arrivata al Comune di Sanremo un’offerta non della Rai per organizzare e gestire il Festival di Sanremo a partire dal prossimo anno” ha detto l’assessore.

La possibilità di non avere più nel palinsesto il Festival della Canzone Italiana è realtà, ma per ora si è deciso di archiviare la questione e concludere questa edizione. Ha aggiunto Faraldi: “La valutazione per la gestione di un Festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. È una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento”.

Il sindaco del comune ligure, Alberto Biancheri, ha confessato: “Non ho ancora letto la lettera, dopo il Festival la valuteremo nelle sedi opportune”. Siamo solo agli inizi, questo è certo, ma questa notizia ha davvero dell’incredibile.

Continua Striscia: “Dopo 73 edizioni, quindi, il Festival della canzone italiana potrebbe non essere più trasmesso dalla Rai. Ricordiamo che la convenzione tra Rai e Comune di Sanremo è in scadenza e che una recente sentenza del Tar sollecitata da Afi (Associazione Fonografici Italiani) apre la strada verso il bando pubblico”.