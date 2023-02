Sanremo: fino a 600mila euro di sanzioni per le follie di Fedez e Blanco

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e la bravata di Blanco continuano ad essere al centro delle polemiche. Nonostante sia passata, ormai, una settimana dalla finale del Festival di Sanremo, entrambi gli avvenimenti hanno avuto delle conseguenze.

Infatti, pare che dopo il bacio tra i due cantanti, Fedez e Rosa Chemical, sia nata una crisi tra i Ferragnez e addirittura sembrerebbe che Blanco sia indagato dalla Procura di Imperia per danneggiamento. Provvedimento decisamente eccessivo considerato che non è stato commesso nulla di scandaloso da meritare un’inchiesta.

Massimiliano Capitanio, commissario Agcom, in un’intervista per Striscia la Notizia ha dichiarato che la Rai corre un grosso rischio per gli eventi accaduti. Infatti sia il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e la reazione “eccessiva” di Blanco sul palco dell’Ariston sono andate in onda prima delle 23:00, andando contro le indicazioni europee a tutela dei minori.

In caso di violazione la Rai rischia fino a 600mila euro di sanzioni. Il motivo sembra essere legato al fatto che entrambi gli episodi sono andati in onda prima di mezzanotte, non rispettando quindi la tutela dei minori.

In aggiunta c’è anche l’accusa di pubblicità occulta. Ebbene si, sembrerebbe che sia stata fatta un pò troppa pubblicità a Instagram soprattutto durante le serate in cui era presente Chiara Ferragni, che come tutti sanno è la regina del social in questione.

Secondo le dichiarazioni di Capitanio, l’Agcom ha il compito di tutelare il telespettatore che deve essere informato se in quel momento è in atto una pubblicità. Verrà dunque verificato nei prossimi giorni se l’accusa di pubblicità occulta è da prendere in considerazione o meno.