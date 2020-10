Sanremo Giovani 2021: ecco i nomi dei 20 finalisti

Da non credere, sembra ieri che Bugo lasciava Morgan solo sul palco e invece… siamo ancora qua. Dopo ben più di 8 mesi, eccoci con le anticipazioni circa la nuova edizione del Festival di Sanremo (la 71esima). Un’edizione che sicuramente si differenzierà dalle precedenti viste le nuove disposizioni anti-covid tutt’ora in atto. Ma vedremo nel corso dei mesi cosa questo comporterà in termini di spettacolo e regolamento.

Ieri sono stati resi noti, da Amadeus, i nomi del 20 artisti che hanno superato le prime selezioni e che si giocano il posto nella categoria “Giovani” proposte. Ma non ci sarà posto per tutti! Infatti dal 29 ottobre al 26 novembre su Rai1, in seconda serata (alle 22.45 su Rai1 e Radio2), cominceranno i 5 appuntamenti di “AmaSanremo” che ci permetteranno di scoprire i finalisti. Soltanto dieci di loro accederanno alla finalissima di Sanremo Giovani in programma il 17 dicembre al Teatro del Casinò. Infine, soltanto 6 di loro otterranno il via libera per salire sul palco dell’Ariston. Si aggiungeranno poi, come di consueto, i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo per un totale di 8 artisti in gara.

Scopriamo insieme i nomi (in ordine alfabetico) degli artisti finora selezionati per Sanremo Giovani: