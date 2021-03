Sanremo: il Codacons attacca Fedez per il secondo posto, interviene la Ferragni

L’ultima serata di Sanremo si è conclusa ieri sera e ha visto come vincitori inaspettatamente i Maneskin. A seguire, subito dopo, ci sono Francesca Michielin e Fedez con il loro brano ”Chiamami per nome”. Non sono mancate anche questa volta alcune polemiche.

LE CRITICHE DEL CODACONS – L’associazione ha attaccato Fedez per il suo secondo perché sua moglie, Chiara Ferragni, ha fatto un appello a tutti i suoi follower, cioè di votare suo marito in gara. La Ferragni conta quasi 23 milioni di follower e per questo il Codacons ha specificato che sarebbe stata una scorrettezza nei confronti degli altri cantanti, che sono di certo meno conosciuti.

La loro canzone, inoltre, nella classica provvisoria di qualche sera fa era solo 11esima. Grazie al televoto del pubblico è riuscita a scavalcare parecchi cantanti e ad accaparrarsi il secondo posto. Il gesto della moglie però non è stato scorretto, tutte lo avrebbero fatto. La critica da parte del Codacons è stata infatti poco apprezzata da parte degli utenti sui social che sono dalla parte dei Ferragnez.

IL SUCCESSO DELLA CANZONE DI FEDEZ – Attualmente la canzone di Francesca Michielin e Fedez è una delle più ascoltate di questi giorni. Sta spopolando soprattutto sulle piattaforme digitali come per esempio ITunes o una delle più note, ossia Spotify.

Anche su Youtube ha avuto molto successo il videoclip del brano che ha affrontato come tematica l’emergenza da Coronavirus che ultimamente sta attanagliando l’Italia. Il videoclip musicale di Francesca Michielin e Fedez ha raggiunto più di 3mila visualizzazioni in pochi giorni.