Sanremo quarta serata: Gassmann vince la categoria giovani

Comincia la quarta serata del Festival di Sanremo con la sfida dei 4 giovani rimasti in gara. Gli Eugenio in via di gioia con Tsunami si aggiudicano il premio sala stampa Mia Martini mentre il premio Lucio Dalla, assegnato dalla sala stampa, radio, tv e web va a Tecla con 8 Marzo. Il vincitore assoluto è invece Leo Gassmann con la sua Vai bene così. Vittoria meritata per il giovanissimo romano che porta una canzone potente con un finale esplosivo e che di certo non passerà inosservata.

Ma ora torniamo alla gara, parte Paolo Jannacci con Voglio parlarti adesso, emozionato porta a casa un’esibizione piacevole come la prima. Nulla da criticare alla sua performance. Momento Tiziano Ferro che, annunciato a gran voce da Amadeus, si esibisce in un medley di L’ultima notte al mondo, Ti scatterò una foto, L’amore è una cosa semplice. Impossibile non amare la performance che ci riporta indietro al 2011. Arriva sul palco anche Antonella Clerici e subito dopo la star Dualipa; ha conquistato tutti con il suo singolo New Rules per poi restare in vetta a tutte le classifiche di stream fino a conquistare oltre un miliardo di streaming su Spotify. Questa sera ha regalato al teatro Ariston

“E ora la gara”; si, Amadeus non si è dimenticato dei 23 BIG che, a un’ora e mezza dall’inizio della serata, ancora devono esibirsi. Il prossimo è Rancore, il rapper romano ermetico dai testi profondi e densi. Anche questa sera, energico canta Eden, brano prodotto da Dardust. Segue Giordana Angi, vincitrice della scorsa edizione di Amici, con Come mia madre; emoziona con la sua voce roca e profonda. Forse non la migliore performance fino ad ora. Continuiamo con Gabbani e Viceversa. Se tutti dopo Amen e Occidentali’s Karma ci si aspettava un brano movimentato quest’anno, Gabbani, ci sorprende con un brano intimo sull’amore. Apprezzatissimo. Carioca di Raphael Gualazzi è forse una delle rivelazioni di questo Sanremo; un pezzo fresco da carnevale di Rio, che resta in testa e fa venire voglia di ballare.

Pinguini Tattici Nucleari con Ringo Starr, sicuramente un pezzo forte ma come esibizione totale tanta scena e poca sostanza tecnica; forse non la cosa indispensabile per la riuscita del brano. Anastasio con Rosso di rabbia riporta del rock e delle chitarre forti. Continuiamo con Elodie e la sua Andromeda. Che dire un brano che è di Mahmood in tutto e per tutto. Potenza radiofonica ma dal vivo molte imperfezioni, forse troppi cambi di tonalità. Riki con Lo sappiamo entrambi porta a casa una performance migliore della prima; la canzone molto orecchiabile, le mani ancora gli tremano mentre canta.

Momento commovente e storico, grandi applausi per Vincenzo Mollica. Questo il suo ultimo festival come inviato della Rai. Che con tutta la sua esperienza annuncia il prossimo ospite: Ghali; canta Cara Italia, HIT. Lontano da ogni tipo di gossip Ghali, a rappresentanza della nostra generazione, dei migranti e dell’integrazione. Il 20 Febbraio fuori il suo nuovo album. Diodato, il migliore per intonazione, performance e canzone a mio parere. Fai rumore, conquista l’Ariston ancora una volta per la sua intensità e dolcezza. Arriva poi Irene Grandi con Finalmente io; brava, si assapora la scrittura di Vasco e la voce graffiante e potente.

E ora è il turno del cantante più chiacchierato del Festival, che nelle scorse serate ci ha regalato delle performance artistiche non indifferenti; da un omaggio a San Francesco al David Bowie di ieri; è lui Achille Lauro che un po’ se ne frega. Me ne frego, piace e lui vestito da La divina Marchesa Luisa Casati Stampa. (Musa ispiratrice dei più grandi artisti della sua epoca. Grande mecenate, performer prima della performing art e opera d’arte vivente).

La lista sembra ancora infinita: si prosegue con Piero Pelù e la sua rocker Gigante, performance decisamente superiore alla prima. Ritornello forte.

Ancora ospiti… Gianna Nannini e Coez cantano Motivo, il loro ultimo singolo uscito.

01.01 e ancora mancano 11 artisti; ma non disperiamoci. Tosca, emoziona ancora una volta con Ho amato tutto; la canta con il cuore in mano quasi recitata. Piace sempre. Michele Zarrillo con Nell’estasi o nel fango, rimane insipido. Junior Cally canta No grazie; può non piacere ma risulta molto più intonato di alcuni cantanti melodici in gara.

Le Vibrazioni, altra rivelazione di questo Festival. Dov’è, energica, forte, si conquista anche ieri sera le prime posizioni della classifica. Alberto Urso, Il sole ad est; niente da dire sul testo ma forse non viene troppo apprezzato per il genere anche perché i referenti della lirica “giovane” sono chiaramente Il Volo, qualsiasi cosa sembra una brutta copia. Levante con Tikibombom; che dire il pezzo è anche piacevole e la sua performance supera di gran lunga quella della prima sera; ma non convince tantissimo gli ascoltatori che forse hanno bisogno di più tempo.

Ma poteva la serata continuare liscia senza intoppi? Ecco che salgono sul palco Bugo e Morgan con Sincero. Già nella discesa dalla scalinata si percepisce che qualcosa non sta funzionando. Morgan attacca al piano e cambia il testo della canzone (chiaramente contro Bugo, per ragioni loro interne); Bugo gli strappa i fogli e se ne va. E non torna.

Meno male che arriva sul palco Rita Pavone con Niente (Resilienza 74); La sua energia è invidiabile. Enrico Nigiotti e Baciami adesso; forse in queste serate il cantante un po’ spaesato e sottotono. La canzone forse non rende quanto potrebbe.

Elettra Lamborghini torna sul palco con un vestito molto più sobrio; Musica (e il resto scompare) è una canzone non certo da sanremo ma che potrebbe far ballare di qui a molto. Intonazione e voce non rinvenuti. Chiude questa lunghissima notte Marco Masini con Il confronto; bel pezzo lui ci crede tanto.

Si conclude così la quarta serata del Festival di Sanremo. Non ci resta che aspettare il vincitore assoluto di questa sera.