Sanremo, Sergio Cammariere contro Amadeus: “Non si è più fatto sentire”

Sergio Cammariere ha lanciato il suo nuovo album il 14 aprile intitolato “Una sola giornata”. Parlando del suo nuovo progetto, il cantante ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa rivolgendosi proprio ad Amadeus, il quale lo avrebbe escluso dal Festival di Sanremo.

Il nuovo disco

Cammariere ha spiegato che l’album “si chiama così perché racconta un arco temporale durante l’esistenza nel quale tutti gli eventi della propria vita si possono racchiudere in una sola giornata”. Il cantante si è detto poi soddisfatto per la decisione di Mina di incidere nel nuovo disco una sua canzone, “Tutto quello che un uomo”.

Sergio Cammariere ha infatti aggiunto: “Mina che canta una mia canzone è come ricevere un premio alla carriera. In questo album c’è swing, blues, ritmi latini, c’è il Mediterraneo. E c’è tutta la mia riconoscenza verso i grandi maestri: Bruno Lauzi, Sergio Bardotti, Sergio Endrigo, Gino Paoli, Lucio Dalla”.

Contro Amadeus e l’esclusione dal Festival di Sanremo

Ma veniamo ad Amadeus e alla frecciatina lanciata dal cantante. Pare che il conduttore, dopo essersi congratulato per alcuni brani, non si sia più fatto sentire escludendolo di fatto dalla gara canora. “Amadeus ascoltò il mio disco e mi disse che gli piaceva, aveva selezionato due brani, ma poi non si è fatto più sentire“ ha detto Cammariere. “Io ho ritardato di un anno l’uscita del disco proprio perché aspettavo una chiamata per il Festival” ha continuato.

E ancora: “La canzone del mio disco preferita da Amadeus, che però poi non è andata a Sanremo, si intitola ‘Regina del mio mondo’ ed è uno dei due video di questo nuovo disco. L’altro brano in video è ‘Una sola giornata’ che dà il titolo all’album”. Al momento Amadeus non ha risposto all’accusa.