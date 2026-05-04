SANTAMAREA: “NON CI SI AMA SOLO IN PRIMAVERA” è il nuovo singolo

Dopo “Con gli occhi di una lepre”,”Zanzare” e “Tornado” i primi tre singoli che hanno conquistato la top 30 dei brani italiani più suonati in radio e l’album “Anime Storte” che ha consacrato la band come una delle realtà più interessanti del nuovo panorama musicale italiano, i Santamarea tornano con “Non ci si ama solo in primavera”, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1 maggio per Numero Uno/Sony Music Italy.

“Non ci si ama solo in primavera” rappresenta una rivendicazione emotiva, una preghiera laica scritta idealmente sui muri di una Palermo specchio dell’anima. Il singolo esplora il contrasto tra la fragilità del tempo che fugge e la forza del ricordo, capace di farsi eterno come un incantesimo.

Di fronte al passaggio veloce di ciò che è prezioso, il brano descrive quella sensazione di sgretolamento interiore che precede la perdita. Eppure, proprio in quel momento di massima vulnerabilità, emerge una reazione vitale: il desiderio di legare a sé il ricordo, imprimendolo per sempre nel proprio vissuto.

“Per quanto una primavera possa sfiorire in fretta, sarà per sempre incisa sui muri, sugli alberi, nelle persone che fanno parte di quella memoria.”

I Santamarea sono tra gli artisti selezionati che si esibiranno sul palco del Primo maggio di Roma 2026.

BIOGRAFIA

Santamarea è la forza del mare che travolge e trascina in un mondo di grancasse, chitarre elettriche, sintetizzatori, cori e voci. Fluidi, acquei ma anche incendiati e giovani, i Santamarea sono due fratelli di sangue (Stella e Michele Gelardi) ed una sorella d’elezione (Noemi Orlando). L’universo dei Santamarea nasce a Palermo, loro luogo d’origine, da cui traggono ispirazione restituendo sonorità ricercate e testi dall’indole cantautoriale e visiva.

Il loro sound ricorda l’alt pop delle Last Dinner Party e di Florence and The Machine come anche le sonorità alternative/indie di band come Arcade Fire e Alt-J.

Il primo singolo della band “Santamarea” rilasciato a maggio 2023 ha vinto la XXXIV Edizione di Musicultura ed è stato seguito dalla pubblicazione di “Acqua Bagnami” (scelto da Etro per la sonorizzazione della sfilata del 20/09/2023 durante la Fashion Week) e di “Splendere” (aprile 2024). A maggio 2024 i Santamarea si sono esibiti sul palco del Miami Festival e sono stati inseriti nel programma CBCR di Rockit, selezione annuale degli artisti pià promettenti della scena musicale italiana.

A novembre la band si è esibita dal vivo al Fifty Lab festival di Bruxelles e ha pubblicato il singolo “Con gli occhi di una lepre” a cui segue “Zanzare”, entrambe canzoni entrate nella Top30 dei brani più ascoltati nelle radio italiane. A gennaio i Santamarea pubblicano il loro disco d’esordio “Anime Storte”per Numero Uno/Sony Music Italy ottenendo ottimi riscontri da pubblico e critica. La band ha portato l’album dal vivo durante il suo tour distinguendosi per la forza del suo sound e per la voce magnetica di Stella.