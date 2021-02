Santini (Libero): “Ronaldo vuole lasciare la Juve e andare al PSG”

Il protagonista nella bella vittoria della Juventus sul Crotone è stato certamente Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta nella prima frazione di gioco che ha messo in ginocchio gli uomini di Stroppa.

Il fuoriclasse portoghese è tornato al gol dopo un periodo non semplice per lui e per la Juventus, periodo in cui si sono alternate numerose voci sul suo futuro lontano da Torino.

A soffermarsi sulla questione nelle ultime ore è stato Fabio Santini, giornalista di Libero, intervenuto negli studi di 7 Gold:

“Ronaldo ha chiesto al suo agente Jorge Mendes di lasciare la Juventus per una nuova avventura. Il campione portoghese ha intenzione di approdare in Francia, al Psg. Vedremo come si evolverà la situazione”.

L’interesse del Paris Saint-Germain è noto da tempo e già nelle scorse settimane erano circolate voci relative al possibile trasferimento di CR7 a Parigi. Il portoghese è legato alla Juve fino al 2022 e, in caso di mancato rinnovo, l’addio nella prossima estate è un’ipotesi concreta.