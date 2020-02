Santini: “Napoli, possibile grande colpo in attacco! Ho saputo che Dries Mertens…”

La SSC Napoli è al lavoro non solo per il presente, ma anche per il futuro. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha intenzione di ripartire col botto nella nuova stagione e la conferma arriva dagli acquisti messi a segno durante il periodo di calciomercato invernale.

Il presidente azzurro, però, si è preoccupato anche di pensare alla prossima stagione e sono già due gli acquisti per l’anno 2020/21. Ai microfoni di 7Gold è intervenuto Fabio Santini, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando anche di mercato. Ecco i principali aspetti evidenziati da AreaNapoli.it: “Vi do subito una notizia sul Napoli. Aurelio De Laurentiis non ha mollato la pista Mauro Icardi. Per arrivare all’argentino, tuttavia, i partenopei dovrebbero andare in Champions League e non sarà semplice“.

Aurelio De Laurentiis, quindi, potrebbe piazzare un grande colpo durante la prossima estate. L’acquisto di Icardi, tuttavia, non è semplice dal momento che il ragazzo è ancora di proprietà dell’Inter, il PSG lo vorrebbe e la Juventus è sempre forte su di lui.

Fabio Santini ha poi parlato anche di altri aspetti, tra cui Dries Mertens: “Non escludo la possibilità che Dries Mertens possa rinnovare, ma io ho altre notizie: so che andrà via al termine dell’attuale annata calcistica. Queste sono le informazioni che ho io, magari poi succede l’impensabile”.

Secondo Fabio Santini, quindi, il futuro di Dries Mertens potrebbe essere lontano da Napoli. Tuttavia, l’esperto di mercato non chiude alla possibilità di rinnovo anche se, dal suo punto di vista, l’addio sembra inevitabile al termine dell’attuale stagione calcistica.