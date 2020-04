Sara Affi Fella, aggiorna i follower sulla gravidanza: mostrerà il figlio sui social?

Torna a far parlare di sé Sara Affi Fella, nota per aver partecipato a Uomini e Donne come tronista. La ragazza, però, è finita al centro di uno scandalo proprio durante il percorso nel noto programma di Canale 5. Nonostante il difficile periodo seguito dopo la sua disavventura televisiva, Sara ha ritrovato il sereno grazie al calciatore Francesco Fedato. Nelle ultime ore, dopo l’annuncio fatto in precedenza, l’ex tronista è tornata a parlare della sua gravidanza, aggiornando i follower.

“Cerco di combattere la paura” – Questo è un periodo molto difficile per chi è in dolce attesa, costretta a dover uscire per le varie visite. Riguardo a questo, Sara ha rivelato che sta cercando di combattere le sue paure:

“Francesco è qui con me, non ho paura perché se mi metto anche paura e ansia è finita. Poi quando esco per i controlli è inevitabile avere un po’ di paura e di ansia, non è come stare dentro casa.”

COME STA PROCEDENDO LA GRAVIDANZA? – La futura mamma, rispondendo alle tante domande dei fan, ha colto la palla al balzo per rassicurarli. Infatti, all’inizio della gravidanza, la ragazza ha rivelato di aver sofferto molto per via della nausea. Ora, però, sembra che stia meglio. consigliando anche qualche rimedio per combattere quel fastidioso problema. C’è anche chi le ha domandato il sesso del bebè e chi, invece, le ha chiesto quanti chili ha messo in questi mesi. Affi Fella ha risposto così:

“Quanti chili ho preso? Quattro! Sono giusta, ma sto molto attenta a quello che mangio. Prima sgarravo di più. Adesso sto molto più attenta”.

MOSTRERANNO IL FIGLIO SUI SOCIAL? – Infine, Sara ha deciso di chiarire una questione molto delicata: l’esporre il figlio ai social. Sono molte, infatti, le influencer mamme che hanno deciso di mostrare i propri figli su Instagram, condividendo con i follower i momenti insieme a loro. L’ex tronista ha le idee chiare, rivelando che, almeno per i primi mesi, non mostrerà il figlio sul web:

“Assolutamente no, soprattutto quando è piccolino. Non lo faremo vedere, la gente è st..a e cattiva. Poi mi sono accorta che sono già molto gelosa, quindi no, non lo mostrerò. Francesco non vuole!”