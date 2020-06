Sara Affi Fella: arrivano gli aggiornamenti sulla sua gravidanza

Sono stati in molti, gli ex protagonisti di Uomini e Donne a cui è arrivata o arriverà la cicogna. Tra queste c’è Sara Affi Fella, un nome molto noto nel programma, ma che, sfortunatamente, è legato ad uno scandalo. L’ex tronista, però, si è lasciata il passato alle spalle ed ora è pronta ad una nuova avventura: la maternità.

QUANDO NASCERÀ? – Dopo lo scandalo legato a UeD, la 24enne ha ritrovato il sorriso e la serenità al fianco di Francesco Fedato. I due stanno insieme da un anno e dal loro amore nascerà presto un bambino. Sui social la coppia non smette di aggiornare i propri follower riguardo questa gravidanza. La ragazza, infatti, ha voluto condividere con i suoi 900 mila fan le foto del momento in cui ha annunciato il sesso del nascituro.

Lei e il calciatore di SerieC hanno organizzato il Gender Reveal Party, una festa tipicamente americana e viene rivelato il sesso del bambini. Da quanto mostrato dalle foto, ad autunno è prevista una coccarda azzurra.

COME SI CHIAMERÀ? – E se ha rivelato il sesso e quando avverrà il parto, ossia a ottobre in Piemonte, a Gozzano, Sara non ha detto nulla riguardo al nome. La coppia, infatti, non si è sbilanciata riguardo questa informazione. Sicuramente, la rivelazione avverrà più avanti, a qualche settimana prima della nascita del primogenito.

Sembra proprio che Sara Affi Fella sia felice, che abbia ritrovato quella serenità che le era stata tolta durante la bufera di critiche che l’aveva colpita dopo lo scandalo.