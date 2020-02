Sara Affi Fella: cicogna in arrivo per l’ex tronista?

Sembra che Sara Affi Fella sia tornata al centro dell’attenzione del web. Nota per lo scandalo avvenuto Uomini e Donne, l’ex tronista è stata costretta a sparire dai social per quasi un anno. Nonostante il difficile periodo che la ragazza ha attraversato per via degli errori commessi nel programma, ora sembra abbia ritrovato la serenità grazie al calciatore Francesco Fedato. Nella giornata di ieri, l’ex tronista ha postato una foto che ha subito attirato l’attenzione dei follower.

È IN ARRIVO LA CICOGNA? – Nel vedere la foto di Sara, i fan avrebbero intravisto un pancino sospetto che farebbe pensare a una possibile gravidanza. L’ex tronista non ha mai fatto mistero del suo desiderio di maternità. Ad alimentare questo sospetto sarebbero stata anche le affermazioni di un altro volto noto dei social: Deianira Marzano.

LE IG STORIES DELLA MARZANO – Deianira, nota soprattutto su Instagram per aver svelato gli altarini di vari personaggi famosi, ieri sera ha postato alcune storie che non hanno fatto altro che alimentare il dubbio riguardo una possibile gravidanza di Sara Affi Fella. Nelle storie, infatti, la Marzano ha rivelato che l’ex tronista avrebbe rifiutato di partecipare a L’Isola dei Famosi perché in dolce attesa. Che Sara e Francesco abbiano realmente deciso di fare il grande passo, allargando la famiglia? Non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti.