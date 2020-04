Sara Affi Fella: da tronista a mamma, il racconto della sua gravidanza

Sara Affi Fella sta aspettando un bambino col suo nuovo fidanzato. A dichiaralo fu proprio lei sui social con una Instagram story. Tra i vari complimenti ed auguri, non mancano mai le critiche sul profilo dell’ex tronista. Molti utenti, infatti, non riescono proprio a ‘digerire’ quanto fatto da lei nel programma Uomini e Donne. Oggi, la giovane donna, e futura mamma, ha scritto delle parole davvero commoventi sulla sua gravidanza.

SARA AFFI FELLA: OGGI FELICE COL SUO NUOVO FIDANZATO – Oggi la ragazza, dopo le numerose critiche ricevute in seguito alla partecipazione a Uomini e Donne, sembra aver trovato un certo equilibrio con il suo nuovo fidanzato. Si tratta del calciatore Francesco Fedato, con il quale convive già da qualche mese. La notizia della gravidanza è avvenuta proprio un mese tramite social. E’ da un po’, infatti che la ragazza ha ripreso a parlare della sua vita privata su Instagram e a rispondere a tutte le domande dei fan.

IL POST COMMOVENTE DI SARA AFFI FELLA SULLA SUA GRAVIDANZA – Sara Affi Fella, che condivide molto sui social insieme al fidanzato ha pubblicato un post sulla sua futura gravidanza molto commovente. Nel video pubblicato si vede chiaramente un test di gravidanza che lampeggia prima di dare la conferma positiva. Al termine del video c’è una foto della mano di Sara che mantiene il test svelatosi definitivamente positivo.

LE PAROLE DI SARA CHE HANNO COMMOSSO IL WEB – Sotto il video che la ragazza ha pubblicato ha aggiunto tali parole: “Da quel giorno tutto è cambiato. Decisi di fare il test dopo un piccolo ritardo e uscì il risultato che desideravamo” e ancora: “Da quel giorno sono rinata, non sono mai stata così felice. C’eri solo tu nei nostri pensieri”. Parole davvero commoventi quelle scritte da Sara. Sarà la volta buona che la ragazza smetterà di avere critiche?

SARA AFFI FELLA AL SUO FUTURO BAMBINO: ‘TI ABBIAMO DAVVERO VOLUTO’ – Ciò che ha poi detto al suo futuro bambino deve aver intenerito sicuramente tutti e in particolar modo i suoi fan e followers: “Ti abbiamo voluto e tenuto con noi dal primo istante. Ora ti aspettiamo amore nostro”. Insomma, una dedica estremamente dolce, da vera futura mamma.

SARA AFFI FELLA: IL SERENO DOPO LE CRITICHE? – Che questa nuova gravidanza possa essere un modo per ‘intenerire’ tutti coloro che l’hanno criticata fino ad ora? E’ risaputo, infatti che l’ex tronista non solo abbia lasciato tutti senza parole per quanto fatto nella trasmissione Uomini e Donne, ma che non sia proprio simpatica a molti. Forse questo nuovo post potrebbe aver trasmesso dolcezza anche nei cosiddetti haters, e dunque segnare una ‘tregua’ dalle numerose critiche. Chi può dirlo, staremo a vedere.