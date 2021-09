Sara Affi Fella è incinta? Lei risponde al commento sulla pancia sospetta

L’ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha aperto il box di domande su Instagram e la maggior parte di quest’ultime erano riferite ad un unico argomento, ossia, se la ragazza fosse di nuovo incinta. Alcuni utenti hanno dichiarato di aver notato un pancino sospetto.

Questo, dunque, ha fatto sorgere nei fan delle domande. All’ennesima richiesta di spiegazioni, quindi, la diretta interessata ha deciso di intervenire. La donna, però, non è sembrata molto contenta della questione. Scopriamo cosa è successo e soprattutto cosa ha deciso di dichiarare.

SARA AFFI FELLA è INCINTA? LE IPOTESI DEI FAN – In queste ore, Sara Affi Fella ha risposto alle domande dei fan, i quali le hanno chiesto spesso se fosse di nuovo incinta. Tutto è cominciato nel momento in cui un utente ha dichiarato di aver notato una pancino sospetto. Per questo motivo ha chiesto alla diretta interessata che cosa fosse successo e se fosse realmente incinta.

Sara Affi Fella però ci ha tenuto subito a smentire quanto dichiarato insistentemente dai suoi fan. Anzi è sembrata anche piuttosto seccata di quanto detto da alcuni utenti e dell’insistenza con cui le hanno posto le domande in questa giornata, anche e soprattutto per il famoso pancino sospetto.

Inizialmente la Affi Fella si è mostrata stranita non capendo da dove i suoi fan avessero estrapolato questa informazione. In seguito, le hanno replicato che si sarebbero insospettiti a causa del pancino sospetto che avrebbero notato. In realtà però non è affatto così e ci ha tenuto a ribadire la sua posizione.