Sara Affi Fella, ex fidanzato convolerà a nozze: diventerà il cognato di Chiara Nasti

Negli ultimi tempi Sara Affi Fella è finita indirettamente al centro dell’attenzione gossip. Prima di conoscere Francesco Fedato, suo attuale compagno e padre di suo figlio Tommaso, Sara ha avuto una breve relazione con un altro calciatore. Si tratta di Vittorio Parigini, attualmente giocatore del Como, che a breve convolerà a nozze.

COGNATO DI CHIARA NASTI – Come detto in precedenza, tra Parigini e Sara c’è stata una breve relazione. Come è noto ai fan di Uomini e Donne, la ragazza è stata tra le troniste più discusse di tutte le edizioni. Con la complicità dell’allora fidanzato Nicola Panico, l’Affi Fella si è finta single per poter partecipare come tronista a UeD.

Dopo la brevissima frequentazione con Luigi Mastroianni, suo corteggiatore e scelta, Sara ha conosciuto Vittorio. Il calciatore, però, ha preso le distanze dalla ragazza quando quest’ultima è stata scoperta, “tradita” dallo stesso Nicola.

Sono passati anni da quello scandalo e ora Sara è cresciuta, ha trovato l’amore al fianco di Francesco ed è diventata mamma. Vittorio anche ha trovato l’amore, lui al fianco di Federica Zaccagni. Come annunciato, i due tra pochi mesi convoleranno a nozze.

Ma chi è Francesca? La fidanzata di Parigini è la sorella di Mattia Zaccagni, noto calciatore del Lazio, e attuale fidanzato di Chiara Nasti. È stata proprio l’influencer ha mostrare la partecipazione di matrimonio, svelando anche la data delle nozze: 28 maggio.