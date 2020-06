Sara Affi Fella, Ig Stories mandano in confusione i social: l’ex tronista scortata dai carabinieri

Fin dal suo approdo in televisione, Sara Affi Fella ha fatto spesso parlare di sé. Rimasto indimenticabile lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne, che l’aveva costretta a sparire per un po’ dai social. Negli ultimi giorni, però, alcune Ig Stories hanno mandato in confusione i fan della donna. Cos’è accaduto all’ex tronista?

LA VOLANTE NELLE IG STORIES – Negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare della gravidanza della Affi Fella. La donna sembra essersi lasciata alle spalle il passato burrascoso, gettandosi fra le braccia del calciatore Francesco Fedato, suo fidanzato e padre del bambino che a breve arriverà. Solo a inizio mese, infatti, i futuri genitori hanno scoperto che presto avranno tra le braccia un maschietto.

Vista la quarantena e il fatto che a breve arriverà il grande giorno, la coppia ha deciso di concedersi una piccola vacanza. Ed è proprio durante uno di questi giorni di relax, nelle IG Stories di Francesco è apparsa una foto dove il ragazzo ha mostrato la volante dei carabinieri che li stavano scortando. Ad accompagnare questo strano scatto è stata la frase: “Scortati in via bafile”.

COSA È SUCCESSO? – Alla pubblicazione della storia, i social sono impazziti per capire cosa stesse accadendo. Non è mancata ovviamente la preoccupazione, viste le condizioni di Sara Affi Fella. È stata la stessa ex tronista a rassicurare i fan, spiegando cosa fosse successo.

Da quanto raccontato dalla donna, durante il viaggio per andare in un noto ristorante di Jesolo, molti hanno fermato la coppia per fare foto e autografi. Vista la situazione, Fedato si è trovato costretto a chiamare i Carabinieri per farsi scortare fino al locale. Sembrerebbe quindi che non sia accaduto nulla di grave, a testimonianza di ciò è il fatto che Sara si è mostrata tranquilla e sorridente nelle storie di Instagram.