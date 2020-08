Sara Affi Fella, la rivelazione a poche settimane dall’arrivo della cicogna: “Ho deciso…”

All’annuncio della prima gravidanza, Sara Affi Fella aveva fatto molto parlare. Dopo il turbolento percorso a Uomini e Donne, l’ex tronista è sicuramente rimasta nel mirino del gossip. Ha poche settimane dal parto, la donna ha voluto rivelare l’ultima sua decisione presa riguardo la gravidanza.

“Ho deciso…” – Fin dal lieto annuncio, Sara ha sempre voluto tenere informati i follower sugli sviluppi della sua gravidanza. Dopo la burrascosa avventura a UeD, che le ha portato non poche critiche, costringendola ad una pausa dai social, sembra che ora la vita della ragazza vada più che a gonfie vele. Ritrovato il sorriso al fianco di Francesco Fedato, la bionda si è subito sentita pronta ad allargare la famiglia. Dopo aver rivelato il sesso (un maschietto), Sara ha deciso di rivelare l’ultima sua decisione.

Tramite un post su Instagram, lei si è mostrata con indosso un completo bianco e lo splendido pancione in bella mostra. Ad accompagnare lo scatto:

“Ho deciso di dedicare queste ultime settimane a me stessa. “In questo periodo il mal di schiena, l’insonnia, l’ansia di non farcela e i piedi gonfi fanno parte di me. Ho deciso di fare dello yoga prenatale”.

Grazie a questi esercizi, l’ex tronista ha spiegato di non soffrire più di mal di schiena. I benefici, però, non sono finiti qui. Stando a quanto elencato dalla futura mamma, favorirebbe il con il bambino e risulterebbe un’ottima preparazione al parto.

“Forza mamme, ce la possiamo fare, ma soprattutto in bocca al lupo a tutte quelle che sono agli sgoccioli”, ha così concluso la donna. Non resta altro che augurare buona fortuna per l’imminente parto.