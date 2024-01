Sara Affi Fella, nuovi dettagli sulle nozze: svelata la data

Dopo l’annuncio delle sue nozze con Francesco Fedato, Sara Affi Fella è tornata a parlare dell’argomento. Attraverso i suoi account social, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato nuovi dettagli sul suo matrimonio, tra cui la data.

SVELATA LA DATA – Sara è nota al pubblico di Mediaset per la sua esperienza a Temptation Island e, soprattutto, per il suo turbolento percorso a UeD. Come è noto, infatti, la ragazza è approdata nello studio del dating-show di Maria De Filippi nelle vesti di tronista, scegliendo di dare un’occasione a Luigi Mastroianni. Poco dopo, però, l’ex Nicola Panico aveva rivelato che la storia con l’ex tronista era proseguita anche durante il suo trono.

Sono passati diversi anni dallo scandalo che l’ha vista protagonista a UeD, motivo che l’ha portata ad allontanarsi dal piccolo schermo. Ad oggi la donna è molto attiva sui social, dove solo su Instagram conta un milione di seguaci. Inoltre, è proprio lontano dalle luci dei riflettori che l’ex volto di Temptation Island ha trovato l’amore al fianco di Fedato, da cui ha avuto anche il piccolo Tommaso, di tre anni.

A distanza di tre anni dalla nascita del piccolo Tommaso, Federico ha chiesto alla compagna di sposarlo. Ad annunciare le nozze è stata proprio Sara Affi Fella attraverso il suo profilo Instagram, dove è tornata a parlarne proprio nelle scorse ore. L’ex tronista, infatti, ha svelato nuovi aggiornamenti sul matrimonio.

Nelle sue IG Stories la donna ha aperto un box domande, dando così l’opportunità ai suoi fan di porle qualche domanda. Attraverso i quesiti dei follower, Sara ha svelato che le nozze si terranno a giugno 2024. Ha poi aggiunto: “Tutto inizia a prendere forma. Sono contenta di quello che stiamo preparando, non è facile organizzare il tutto a distanza, ma per fortuna sono in ottime mani”.