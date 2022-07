Sara Croce, Hormoz Vasfi rinuncia alla causa da un milione di euro: niente risarcimento

Finisce così la causa portata in Tribunale da Hormoz Vasfi, ex fidanzato di Sara Croce, il quale ha deciso di denunciarla e chiedere un risarcimento di un milione di euro. L’attore ha deciso di rinunciare alla causa e ora dovrà risarcire la giovane.

La storia d’amore e la denuncia per truffa

I due si sono frequentati a partire dal 2019 e per qualche mese nonostante la notevole differenza di età. L’attore e magnate ha deciso di portare in causa la sua ex fidanzata perché, stando alle sue parole, Sara avrebbe approfittato di lui e del suo patrimonio per trarne profitto per lei e la sua famiglia. L’accusa principale è quella di essersi approfittata “raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”.

Inoltre, sempre quanto riportato dall’accusa, la Croce nel periodo della relazione avrebbe ricevuto in regalo gioielli di 50mila euro e altri di 34mila, più shopping di lusso tra Dubai e Parigi, casa in affitto a Milano e una Land Rover da quasi 46mila euro. Vasfi si è sentito preso in giro e ha deciso di agire legalmente per farsi dare indietro una somma pari a un milione di euro.

Fine della causa

Nonostante ciò, l’uomo ha rinunciato alla causa e il giudice di Pavia ha fatto sapere che la diatriba è cessata per “intervenuta rinuncia all’azione da parte dell’attore”. A rivelare questo dettaglio ci hanno pensato i colleghi di Adnkronos, in possesso della sentenza del giudice.

Non solo, Sara Croce dovrà essere risarcita di tutte le spese legali. Anche sua madre dovrà ricevere un rimborso poiché citata in giudizio. In buona sostanza, le donne riceveranno in totale 27.364 euro, ai quali vanno aggiunte le spese generali.