Sara Croce: il sensuale scatto che infiamma Instagram

Già ad Avanti un Altro, Sara Croce ha mostrato la sua invidiabile bellezza. La Bonas e Madre Natura di Ciao Darwin ha voluto infiammare Instagram con il recente scatto che ha condiviso sui social.

“Si illuminava” – Con bel 749 mila follower, la ragazza ha voluto far impazzire gli utenti con un sensuale scatto. Attualmente in vacanza a Forte dei Marmi, in compagnia del suo fidanzato Gianmarco Fiory, la valletta di Ciao Darwin ha deciso di mostrarsi in tutto il suo splendore. Dopo la vacanza a Capri, la coppia, come molti altri vip, ha deciso di fare tappa a Versilia.

Questa calda estate ha dato l’opportunità a tanti volti noti di sfoggiare i loro fisici, non ha fatto eccezione Sara. La 22enne, nello scatto postato su Instagram, ha lasciato tutti senza parole per il suo invidiabile fisico. Indosso un bikini che non cela le forme, ma che le valorizza senza mai scadere nella volgarità. Ad accompagnare la sensuale immagine, la frase: “Si illuminava”.

LA STORIA CON GIANMARCO – La Croce non è affatto sconosciuta nel mondo del gossip. La ragazza ha fatto molto discutere per il suo flirt con Damante e per un due di picche rifilato ad uno dei volti più famosi nel mondo del calcio: Cristiano Ronaldo. Sara, però, pare aver ritrovato il sorriso con Gianmarco.

Insieme da qualche mese, la coppia ha deciso di rendere nota la storia solo il mese scorso. Sara Croce ha infatti pubblicato un bacio che non lascia spazio ai dubbi, confermando così la sua storia d’amore con il calciatore.