Sara Croce, pesanti accuse: “Aver allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico”

Guai in vista per la bellissima Bonas di Avanti Un Altro, Sara Croce. Da quanto riportato da AdnKronos, infatti, la showgirl e la madre a madre Anna Maria Poilucci sono chiamate a rispondere di una cifra di 1 milione di euro. A far causa alle donne è un ricco uomo d’affari. Cos’è successo?

“Vera e propria truffa” – Dalla ricostruzione di AdnKronos, il magnate e petroliere iraniano Hormoz Vasfi con i suoi legali hanno accusato la ragazza di “allacciato una relazione al solo fine di trarne un profitto economico per sé e per la sua famiglia, raggirando le buone intenzioni di un ricchissimo e noto uomo d’affari”. A prova di ciò, il 57enne ha fornito una lista dei lussuosi regali che Sara ha ricevuto durante la loro relazione, durata 6 mesi.

Accompagnato dall’avvocato Giuseppe Iannaccone, l’imprenditore ha notificato e depositato in tribunale l’atto di citazione per ottenere il risarcimento dei danni. Ad approfittarsi dei soldi dell’uomo, stando all’accusa, non è solo la 23enne, ma anche la sua famiglia. Il sito ha infatti riportato che durante il periodo di lockdown: “Hormoz Vasfi afferma di averle versato, in quei mesi, quasi 14mila euro e di aver acquistato per la famiglia di Sara anche una lavatrice, cialde per il caffè e un dvd per complessivi 900 euro”.

LA STORIA SI RIPETE – Stando a quanto evidenziato anche da AdnKronos, Vasfi non sarebbe l’unico ad aver fatto causa ad una sua ex. Si tratta di un miliardario russo e di una nota top-model.

Lo scorso settembre, il miliardario Vladislav Doronin ha fatto causa alla regina delle passerelle, Naomi Campbell. Perché? Stando all’accusa, la donna non avrebbe voluto restituirgli beni per circa 3 milioni di dollari.