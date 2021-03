Sarah Drew torna nella stagione 17 di “Grey’s Anatomy” come guest star

Sarah Drew ha interpretato la dottoressa April Kepner nella serie Grey’s Anatomy dal 2010 al 2018.

L’attrice è uscita dal cast della serie alla fine della quattordicesima stagione, scioccando i fan.

Il suo personaggio da semplice ruolo ricorrente era passato al centro dell’azione nel corso degli anni. La dottoressa Kepner infatti nel corso delle nove stagioni in cui è apparsa ha avuto un’incredibile evoluzione. Il personaggio della Drew agli esordi era una giovane specializzanda a volte timida e insicura. In seguito è diventata un brillante chirurgo d’urgenza.

La storia d’amore che ha più segnato il percorso di April Kepner è stata quella con il dottor Jackson Avery, interpretato da Jesse Williams. I due hanno avuto una storia complicata e, dopo essersi sposati e aver avuto una figlia, si sono separati quando la Kepner ha deciso di tornare con il paramedico Matthew e lasciare il suo posto come chirurgo d’urgenza al Grey Sloan Memorial Hospital. La scelta ha sorpreso i fan che sognavano un ritorno di fiamma tra April e Jackson e la decisione di far tornare il personaggio della Drew con Matthew, il paramedico che aveva lasciato all’altare proprio per Jackson Avery, non era stata apprezzata.

Tuttavia secondo la rivista Deadline Sarah Drew tornerà nella serie per un solo episodio.

Questo potrebbe significare che la storia con il dottor Jackson Avery arrivi a un punto di chiusura definitivo nonostante nell’universo di Grey’s Anatomy tutto può succedere.

La stagione 17 di Grey’s Anatomy è segnata dalla comparsa di volti storici del programma. Infatti sono già riapparsi attraverso dei sogni di Meredith Grey, colpita da COVID-19, Patrick Dempsey, l’indimenticabile dottor Shepherd, e T.R. Knight, il dottor George O’Malley che ha regalato ai fan l’iconica scena di 007 durante il finale della quinta stagione.

Non è da escludere che altri storici dottori dello show possano sorprendere i fan con un inaspettato iconico ritorno.