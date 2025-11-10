Sarkozy in libertà: l’ex presidente francese lascia il carcere

Nicolas Sarkozy lascia ufficialmente il carcere della Santé. L’ex presidente francese aveva da poco iniziato a scontare la propria pena all’interno delle mura del penitenziario francese

Nicolas Sarkozy torna in libertà

È notizia di oggi: Nicolas Sarkozy è ufficialmente fuori dal carcere della Santé, prigione dei quartieri orientali di Parigi. L’ex presidente francese era da tre settimane detenuto all’interno del penitenziario, dove stava scontando la sua pena di 5 anni.

All’ormai 70enne, invece, è stato deciso di dare la libertà vigilata e dunque è potuto uscire dopo che era stato rinchiuso dal 21 ottobre. Una notizia abbastanza controversa, considerato anche che la pena era arrivata per associazione a delinquere.

Cosa è successo a Sarkozy?

Nicolas Sarkozy è stato, infatti, accusato di associazione a delinquere finalizzata al finanziamento della sua campagna elettorale del 2007 con presunti fondi libici. Di conseguenza, è stato arrestato e condannato a 5 anni di reclusione. Attualmente è stato scarcerato, ma sarà in libertà vigilata. All’ex presidente francese è stato impedito di lasciare il paese e di entrare in contatto con testimoni chiave del processo. Intanto, l’appello verrà svolto più avanti, probabilmente in Primavera, dove l’ex presidente cercherà di discolparsi.

“Ora sono libero e vi dico che la verità trionferà. Ora che sono libero e riunito alla mia famiglia, desidero esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti coloro che mi hanno scritto, sostenuto e difeso. I vostri migliaia di messaggi di sostegno mi hanno profondamente commosso e mi hanno dato la forza di sopportare questa dura prova”. Così si è sfogato su X.