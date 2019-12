Sarri: “Devo ringraziare i miei ex calciatori del Napoli, è anche merito loro”

Maurizio Sarri, dopo la lunga gavetta che l’ha portato a vincere l’Europa League, è diventato sicuramente uno dei migliori allenatori in ambito nazionale ed internazionale. Attualmente alla guida della Juventus, l’ex allenatore del Napoli sta provando a vincere il suo primo Scudetto in carriera.

Durante la partita vinta contro la Sampdoria, il mister ha raggiunto un traguardo importante: 100 vittorie in Serie A. Maurizio Sarri si è quasi emozionato di fronte a tale successo ed ha ringraziato i suoi calciatori, non solo della Juventus ma anche del suo ex Napoli: “Queste sono statistiche che purtroppo vanno di pari passo con la qualità dei giocatori. Ho avuto la fortuna che a Napoli ho avuto una percentuale di vittorie altissima così come alla Juve. Fa piacere ma con la consapevolezza che dipende dalla qualità dei giocatori che hai“.

Maurizio Sarri, quindi, non ha dimenticato i suoi trascorsi in azzurro ed ha ringraziato espressamente anche i suoi ex calciatori come Mertens, Insigne, Callejon, Koulibaly.

Con il Napoli, infatti, Sarri è andato ad un passo dal vincere lo Scudetto. Ora vuole cercare di portare a casa il tanto sognato titolo anche se con una maglia differente, quella della Juventus.

I napoletani sicuramente non hanno perdonato la decisione di andare ad allenare la Juventus ma sono consapevoli che, con lui, il Napoli girava alla grande. Nei giorni scorsi si è addirittura parlato di un possibile riavvicinamento tra l’allenatore e il presidente Aurelio De Laurentiis, con quest’ultimo che ha espresso parole d’orgoglio per quella sua squadra che tutto il Mondo ammirava.