Sarri e i retroscena su Gonzalo Higuain: “È una macchina infernale, mi manca perché…”

Maurizio Sarri è stato sicuramente uno dei migliori allenatori della SSC Napoli. Con lui gli azzurri hanno accarezzato il sogno di un altro Scudetto che però, alla fine non è arrivato. In quella squadra erano presenti tanti fuoriclasse e tra questi anche l’ex Real Madrid, Gonzalo Higuain.

Proprio su Higuain sono arrivate spesso parole al miele da parte del suo ex allenatore. In un’intervista di qualche anno fa, Sarri dichiarava sul Pipita: “Mi manca moltissimo. Mi manca perché lui farà gol fino a quando vivrà. È un animale da gol, una macchina infernale. Qualsiasi cosa affermi su Higuaín, vengo equivocato”.

“Ma una cosa la posso dire: Gonzalo è andato via da Napoli presto. Se fosse rimasto anche la stagione successiva penso che… ci sarebbero state le condizioni per vincere. Era entrato in meccanismi fantastici, ci capivamo io e lui e c’era un feeling incredibile coi compagni. Il rimpianto magari resterà”.

IL RETROSCENA DI MAURIZIO SARRI SU GONZALO HIGUAIN: “VOLEVA LASCIARE LA SSC NAPOLI, L’HO CONVINTO A RESTARE CON NOI IN CINQUE MINUTI”

“Quando arrivai a Napoli, Gonzalo Higuain voleva andare via. Lo convinsi in 5 minuti: gli dissi che con il calcio che avrei voluto proporre, avrebbe segnato valanghe di gol. Da quella volta, quando ci discutevo gli dicevo sempre: Gonzalo dammi ragione ora, tanto poi me la dai fra tre giorni. Higuain è il mio centravanti ideale, ma lo sarebbe per qualsiasi allenatore. Top assoluto”, ha dichiarato Sarri qualche giorno fa.