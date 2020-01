Sarri e il ritorno a Napoli: “Dopo la Juventus potrei prendere una decisione a sorpresa”

Questa sera, alle ore 20.45, Napoli e Juventus scenderanno in campo allo Stadio San Paolo. Per la prima volta dopo molti anni, questa non sarà più la partita tra le squadre che si contenderanno lo Scudetto, dal momento che gli uomini di Gennaro Gattuso si ritrovano nella parte destra della classifica a lottare per non retrocedere.

Durante la conferenza stampa di ieri, a Maurizio Sarri è stata posta una domanda ben precisa circa il suo possibile ritorno in azzurro nei prossimi anni. Questa la risposta dello juventino: “Dopo questa esperienza potrei anche smettere: dipende quante energie mi saranno rimaste e se penserò di poter fare ancora bene. Sono tipi di pensiero che in questi momenti non ho. Che è invece quello di portare a casa una sfida difficile“.

Con queste parole, quindi, Maurizio Sarri non ha chiuso alla possibilità di ritornare in azzurro, anche se ha lasciato spazio per un possibile addio al calcio.

Maurizio Sarri ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla partita di questa sera per poi ritornare al suo prossimo futuro: “Per me è chiaramente una partita particolare, ma non bisogna spendere energie dal punto di vista personale quando invece conta l’obiettivo collettivo“.

“La pressione è un falso mito: quella esterna non deve influire, ma se si perdono le motivazioni allora invece conviene smettere. Non so se alla scadenza del mio contratto con la Juventus sarò lo stesso Sarri: se sì, proseguirò. Altrimenti no“.