Sarri guarda con interesse un giocatore del Napoli

Il Napoli in questa stagione sta dominando la classifica di Serie A conquistando successi in quasi tutti i campi in cui gioca. Proprio per questo gli occhi in Italia e in Europa sono puntati verso i calciatori azzurri in vista della prossima sessione di mercato.

Sarà proprio a giugno, infatti, che potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita. Primo fra tutti c’è Osimhen che, considerato l’interesse che aleggia su di lui dalla Premier, potrebbe salutare la maglia azzurra per trasferirsi oltremanica.

Ma il nigeriano non è il solo che potrebbe partire. Stando a quanto riportato da calciomercato.com, infatti, gli occhi dell’ex mister azzurro Maurizio Sarri sono rivolti verso Piotr Zielinski che ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e rappresenterebbe una valida alternativa a Milinković-Savić che potrebbe lasciare la Lazio nei prossimi mesi.

La Lazio, quindi, forte del secondo posto in classifica, sogna in grande e si aspetta in estate una sessione di mercato degna di quelli che potrebbero essere gli impegni nelle coppe l’anno prossimo.