Sarri ha chiesto a Lotito Giuntoli come DS della Lazio

Maurizio Sarri, ex tecnico del Napoli, ora allena la Lazio. Il toscano prima di approdare nella capitale è stato l’allenatore di Chelsea e Juventus. Quando si trovava a Napoli con il suo ideale di calcio rapido stava facendo impazzire un po tutti. Il “sarrismo” ha dato tanto lustro alla squadra partenopea che è ritornata a sognare e a competere in competizioni importanti come la UEFA Champions League.

Difatti il tecnico toscano ha dei ricordi molto importanti nei tempi in cui si trovava al San Paolo. Tra i tanti legami forti c’era sicuramente quello con Cristiano Giuntoli. L’attuale ds del Napoli è stato proprio richiesto da Maurizio Sarri nel momento in cui rimanesse alla Lazio. Con le sue manovre di mercato, secondo il mister toscano, arriverebbero i giusti rinforzi per tornare ad essere più che competitivi.

La società della Lazio è pronta a Giugno ad investire su un grande attaccante visto che Immobile non è più giovanissimo e non ha un vero e proprio sostituto nel suo ruolo. I nomi che girano sono tanti ma i tifosi laziali si aspettano un gran colpo di mercato. Chissà se Tare riuscirà ad accontentarli.

Il direttore sportivo biancazzurro, Igli Tare, sta trattando il rinnovo con il presidente Lotito. Mentre Maurizio Sarri deciderà a fine stagione. L’ex allenatore del Napoli sceglierà il suo futuro anche in base alla decisione sul futuro ds della Lazio. E’ sicuramente per una questione di feeling, visto che tra il toscano e Tare non corre buon sangue.

Sembra che Sarri abbia consigliato a Lotito di ingaggiare Cristiano Giuntoli come prossimo ds della Lazio. Ormai Giuntoli fa gola a tante squadre europee, è riuscito a portare a Napoli diversi grandi giocatori spendendo delle cifre abbordabili. In un mercato faraonico avere un occhio come quello dell’attuale dirigente del Napoli è sicuramente un’arma in più.