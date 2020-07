“Sarri ha dovuto emarginarmi per volere della società”: Napoli ed il rimpianto Zapata

Duvan Zapata è in un continuo climax ascendente nella sua carriera calcistica e riesce ogni anno a migliorarsi. Nell’attuale stagione con l’Atalanta sembra esser ormai definitivamente diventato un top player, dopo una carriera all’insegna della gavetta tra le varie squadre di Serie A.

La sua avventura italiana ebbe inizio a Napoli, squadra che lo acquistò dall’Estudiantes. Alla corte partenopea il calciatore colombiano non trovò molta continuità, nonostante un’alta media gol in relazione ai minuti giocati. Nel biennio azzurro, Duvan colleziona 11 gol in 37 presenze.

Non soddisfatto delle sue prestazioni, il Napoli lo gira in prestito per due anni all’Udinese. Qui Zapata, pur non segnando molto, si mette in mostra come un buon centravanti di peso. Per lui però nel Napoli non c’è posto e così viene venduto a titolo definitivo alla Sampdoria per 23-24 milioni di euro.

Proprio nel corso di questo trasferimento, il centravanti colombiano dirà ai microfoni de Il Giornale: “Sarri ha dovuto emarginarmi per volere della società“. Parole dure che, a sentirle ora, fanno crescere ancora di più il rammarico in casa Napoli.

Con la Sampdoria infatti Duvan Zapata fa molto bene e l’anno dopo viene acquistato dall’Atalanta per 26 milioni di euro. Qui il definitivo exploit alla corte di Gasperini. Il valore attuale del cartellino del calciatore infatti, seppur ormai 29enne, si aggira intorno ai 65 milioni di euro.