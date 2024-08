Sarri “Lui il giocatore perfetto”

Maurizio Sarri è di recente tornato a parlare ai microfoni del Corriere dello sport. Tra gli argomenti toccati anche il Napoli, su cui ha detto qualcosa riguardo la sua esperienza

Maurizio Sarri è tornato a parlare delle sue precedenti esperienze da allenatore al Corriere dello sport. Tanto su cui parlare, tra cui anche un giocatore che lo ha stregato a suo tempo. Il calciatore in questione era presente nella rosa del Napoli di qualche anno fa.

Il giocatore non brillava particolarmente per essere un top player ma, con il tempo, è divenuto un insostituibile perno della difesa del Napoli di Maurizio Sarri. Un ottimo giocatore che poteva essere qualcosa di più, ma che invece è riuscito comunque a diventare qualcosa di eccelso per l’allenatore toscano.

Le parole di Maurizio Sarri

Qui di seguito quanto detto da Maurizio Sarri, comprese le parole sul suo ex giocatore. Ecco cosa ha detto: “È stato l’ultimo Napoli, quello dell’ultimo anno intendo. Giocava il calcio che avevo in mente, un calcio di coinvolgimento totale. Al Chelsea e alla Juve sono stato troppo poco per poter incidere in maniera pesante. E poi oggi è più difficile, più il tempo passa e più si afferma l’individualismo, e non solo nel calcio. È un cambiamento generazionale, non mi piace e impone degli adattamenti. In carriera il più veloce a comprendere quello che chiedevo è stato Albiol, difensore di livello superiore. In pochissimo tempo capì tutto, al punto che io potevo anche starmene a casa, l’allenamento avrebbe potuto dirigerlo lui”.