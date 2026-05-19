Il nome di Maurizio Sarri torna a infiammare l’ambiente Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il tecnico toscano avrebbe già iniziato a pianificare il futuro della squadra azzurra, facendo sapere quali potrebbero essere i primi punti fermi del suo nuovo progetto. Un segnale forte che alimenta sempre di più le voci su un possibile ritorno sulla panchina partenopea dopo l’addio di Antonio Conte.

La linea di Sarri sarebbe molto chiara: costruire una squadra competitiva partendo da calciatori già presenti o vicini all’universo Napoli, valorizzando profili giovani e funzionali al suo gioco. I primi cinque nomi indicati dal tecnico sarebbero Noa Lang, Luca Marianucci, Rafa Marin, Billy Gilmour e Sam Beukema. Un gruppo di giocatori che rappresenterebbe perfettamente l’idea calcistica dell’allenatore, fatta di qualità tecnica, intensità e costruzione dal basso.

La scelta di puntare su elementi già presenti nella rosa o comunque già individuati dalla dirigenza dimostrerebbe anche la volontà di evitare rivoluzioni troppo pesanti. Sarri vorrebbe infatti lavorare su una base già consolidata, cercando di trasformare alcuni talenti in protagonisti assoluti del nuovo ciclo azzurro.

L’eventuale ritorno di Sarri accenderebbe inevitabilmente l’entusiasmo della piazza. Il tecnico è ancora amatissimo da gran parte del popolo napoletano per il calcio spettacolare mostrato durante la sua precedente esperienza.