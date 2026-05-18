Sarri non infiamma gli animi a Napoli: pronto Maresca?

Il futuro della panchina del Napoli continua a tenere banco tra tifosi e addetti ai lavori. In attesa di capire quale sarà la decisione definitiva di Antonio Conte, la società starebbe già valutando alcuni possibili nomi per il futuro. Tra i profili più apprezzati ci sarebbero Enzo Maresca e Maurizio Sarri, due allenatori molto diversi tra loro ma accomunati da idee di gioco offensive e riconoscibili

Scelte differenti

Maresca rappresenterebbe una scelta giovane e moderna. Negli ultimi anni il tecnico campano ha attirato l’attenzione grazie al suo stile di gioco dinamico e alla capacità di valorizzare i calciatori più giovani. All’interno del Napoli c’è chi lo considera il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo, puntando su entusiasmo, organizzazione e una visione di calcio proiettata verso il futuro.

Diverso il discorso legato a Maurizio Sarri, un nome che a Napoli evoca ricordi importanti. Il suo ritorno avrebbe sicuramente un forte impatto emotivo sulla piazza, considerando quanto fatto durante la sua precedente esperienza in azzurro. Il gioco spettacolare espresso dalla squadra in quegli anni è ancora oggi ben impresso nella memoria dei tifosi. Tuttavia, all’interno della società non tutti sarebbero convinti di puntare su un ritorno, preferendo magari una scelta più innovativa.

La situazione

La situazione resta quindi aperta e molto dipenderà anche dalle prossime mosse di Conte. Solo dopo una decisione definitiva il Napoli potrà programmare con chiarezza il proprio futuro e scegliere l’allenatore da cui ripartire per la prossima stagione. Le ultime parole di Conte lasciano poco spazio alla fantasia.