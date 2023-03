Sarri poteva tornare a Napoli e Schouten…

Maurizio Sarri sarebbe stato vicinissimo al Napoli prima dell’arrivo di Spalletti ed emerge anche un retroscena su Schouten del Bologna

Maurizio Sarri è stato vicinissimo a sedere nuovamente sulla panchina del Napoli, con il tecnico toscano che era in trattativa con Aurelio De Laurentiis per ritornare agli azzurri. L’allenatore, però, avrebbe fatto due particolari richieste per tornare.

La prima era la permanenza di Kalidou Koulibaly e la seconda quella di Lorenzo Insigne. I due giocatori sarebbero stati ritenuti da Maurizio Sarri come due leader, sia in campo che a livello umano, dello spogliatoio.

La trattativa Schouten

Un altro retroscena è emerso in questi giorni e, a quanto pare, il Napoli era vicinissimo all’acquisto di Jerdy Schouten del Bologna. I partenopei avevano offerto ai felsinei una cifra vicina ai 20 milioni di euro, inserendo nella trattativa anche una contropartita tecnica.

Una negoziazione, però, poi non decollata come avrebbe dovuto. Infatti, i partenopei si sono dovuti fermare davanti alle richieste dei rossoblù che hanno chiesto circa 25-26 milioni di euro per far partire il loro giocatore. L’olandese, però, continua a piacere ai partenopei che potrebbero tornare all’attacco per lui nella prossima sessione estiva.

Dopo la grande partita contro l’Inter, gli azzurri sembrano aver voglia di riprovarci nell’immediato futuro, specialmente dovesse liberarsi qualche spazio al centro del campo. Ndombele non dovrebbe essere riscattato e tornerà al Tottenham, con i partenopei che potrebbero cedere anche Diego Demme. Schouten sarebbe una delle priorità per continuare a far crescere la squadra e provare a mantenere un’ossatura da top club.